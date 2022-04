A francesa Point S quer pegar a onda do carro usado para ganhar o Brasil

A Point S, multinacional de serviços automotivos e venda de pneus presente em 49 países, passa a atuar no Brasil, com plano de inaugurar mais de 200 lojas até 2027, estimando uma geração de 1.500 empregos. Para tanto, será feito um investimento de mais de R$175 milhões. A chegada da Point S se dá num momento de valorização do carro usado e a inflação nos preços no setor: segundo o IPCA, consertos de automóveis subiram 9,45% no último ano, e 25,39% para pneus.

O CEO Internacional da Point S, Fabien Bouquet, afirmou que já analisavam uma expansão para a América Latina há mais de três anos e agora eles chegam ao Brasil. Bouquet disse em entrevista ao Radar Econômico que o interesse o país é atrativo pelo enorme mercado interno e a forte presença de carros usados, que necessitam de mais manutenção. Disse também que a crise global de semicondutores, que tem afetado significativamente o mercado automotivo, ocasionou em maior demanda por carros usados, gerando oportunidade para a Point S oferecer seus serviços de manutenção. A ideia é montar lojas que ele chama de “one stop shop”, ou seja, onde o cliente possa fazer tudo o que precisa no seu carro em um lugar só. Países como Chile, Equador, Colômbia e Argentina ainda estão no radar da empresa.

