Poder de compra da população hispânica cresce nos EUA e estimula empresas

A comunidade hispânica dos Estados Unidos é responsável por 14% do gasto em dólares com alimentação no país, segundo estudo do instituto americano Circana. O percentual vem crescendo em 0,4 pontos por ano, se contrapondo à redução de 0,3 pontos no consumo da população branca e superando o gasto médio de outras comunidades, como os afro-americanos e os ásio-americanos. Já segmento de brinquedos, vestuário e beleza, a população hispano-americana é responsável por 17% do gasto. A Circana mapeou ações do setor privado americano para cativar os consumidores hispânicos, de olho em seu potencial econômico, citando exemplos como Target, Macy’s e Nike.