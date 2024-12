Pode piorar: os bancos que projetam uma surpresa na reunião do Copom

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O banco americano Goldman Sachs e a corretora XP Investimentos recomendam que o Banco Central surpreenda o mercado e eleve a taxa Selic em 1 ponto percentual na reunião que se encerra nesta quarta-feira, 11. Dessa forma, os juros básicos do Brasil terminariam o ano de 2024 a 12,25% ao ano. O mais recente Boletim Focus identificou que o mercado espera um aumento de 0,75% na Selic hoje. “A conjuntura parece suficientemente aguda para que o Copom opte por um movimento mais intenso, pelo menos em dezembro. A nosso ver, a elevação da taxa Selic em 1 p.p. contribuiria para estabilizar os preços dos ativos financeiros – especialmente a taxa de câmbio – e reforçar inequivocamente o compromisso do Copom com inflação baixa”, diz a XP.

Os economistas do Goldman compartilham da mesma visão, mas entendem que a probabilidade de alta de 0,75 ponto percentual ainda é considerável. “Embora ainda avaliemos uma probabilidade razoável (40%) de que o BC acelere para 75 pontos base, dada a precificação atual do mercado, isso provavelmente seria percebido como uma escolha dovish e uma oportunidade perdida de se antecipar”, dizem em relatório.