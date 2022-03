Pode faltar gasolina no Brasil por causa da guerra na Ucrânia?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 21 de março.

Os analistas do Bank of America alertaram nesta segunda-feira, 21, que os estoques de petróleo nos Estados Unidos estão no chamado “mínimo operacional” por causa da guerra na Ucrânia, já que quase nenhum país conta mais com o petróleo russo por causa das sanções impostas ao país. Embora os Estados Unidos estejam aumentando sua produção interna, este é um processo gradual e que não acontece da noite pro dia. Diante desse cenário e das negociações para o fim dos conflitos que não avançam, onde pode faltar gasolina? Esse é o assunto da edição em vídeo do VEJA Mercado de hoje. Confira também como foi a sessão do Ibovespa desta segunda-feira.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.