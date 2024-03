‘Pobre não pode comprar blusinha’: Crítica ganhou as redes contra Lula

A taxação de compras on-line foi uma das pautas econômicas que mais repercutiram nas redes sociais no ano passado. A conclusão é de um relatório feito pela agência Nova, que analisou 142.960 posts. Entre as narrativas, ganhou destaque, com mais de 4 milhões de visualizações, a mensagem “pobre não pode mais comprar blusinhas”, na esteira do programa de tributação de compras internacionais na internet.