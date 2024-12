PMEs do varejo online faturaram mais de R$ 600 mi no mês da Black Friday

As pequenas e médias empresas (PMEs) do varejo online faturaram 601 milhões de reais no mês de novembro, segundo levantamento da plataforma de e-commerce Nuvemshop. O período ganhou o apelido de Black November dado que o caráter promocional da Black Friday, que ocorre sempre no final de novembro, se estende por mais dias para algumas varejistas. O faturamento do varejo online de pequeno porte durante o Black November representou um crescimento de 46% em relação ao registrado em 2023, 411 milhões de reais. Também segundo o levantamento, foram comercializados 9,6 milhões de produtos durante todo o mês de novembro, um montante aproximadamente 48% superior em comparação a 2023, e o valor médio das compras foi de pouco mais de 250 reais.

