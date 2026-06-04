Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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O setor de planos de saúde conseguiu inverter, no primeiro quadrimestre de 2026, a trajetória de alta nas reclamações de consumidores registrada no ano passado.

Dados da plataforma Consumidor.gov mostram que o número de queixas contra operadoras de saúde e administradoras de benefícios caiu 13,4% entre janeiro e abril, na comparação com o mesmo período de 2025. Foram 10.199 registros nos quatro primeiros meses deste ano, ante 11.782 no primeiro quadrimestre do ano anterior.

O recuo chama atenção porque ocorreu na contramão do movimento geral da plataforma federal. No mesmo intervalo, o total de reclamações no país mais que dobrou, com alta de 104,8%, passando de 607.343 para mais de 1,2 milhão de ocorrências.

Para o setor, a queda é atribuída ao reforço nos canais de atendimento e comunicação com os beneficiários, em um momento em que a saúde suplementar segue sob pressão regulatória, judicial e reputacional.

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“Toda reclamação em saúde deve ser tratada com o maior cuidado e zelo, mas planos de saúde e administradoras de benefícios ocupam apenas a 20ª colocação no ranking geral da plataforma”, afirma Bruno Sobral, diretor-executivo da Federação Nacional de Saúde Suplementar.