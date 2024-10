Plano&Plano prevê lançamento de mais de R$ 500 mi em VGV no final de 2024

A Plano&Plano, incorporadora listada na B3, deve lançar mais de 500 milhões de reais em valor geral de vendas (VGV) bruto nos próximos meses, antes que o ano de 2024 acabe. O montante é referente a cinco empreendimentos que estão sendo desenvolvidos na Zona Leste da cidade de São Paulo através do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. São quase 4 mil unidades habitacionais que devem comportar cerca de 10 mil moradores. O lançamento mais com maior VGV bruto será na região do Parque do Carmo, que inclui mais de 1800 unidades habitacionais e tem valor estimado em 361 milhões de reais. Nos últimos cinco anos, a Zona Leste de São Paulo recebeu 67 mil lançamentos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, sendo um a cada cinco deles realizado pela Plano&Plano.