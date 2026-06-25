ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Radar Econômico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças
Economia

Plano da Braskem mostra buraco de US$ 3,2 bi no caixa e aposta no Rio

Documentos revelam a dimensão da crise de liquidez da petroquímica e mostram que a recuperação depende do projeto Transforma Rio

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 13h28 | Atualizado em 25 jun 2026, 13h33
Complexo da Braskem, a maior petroquímica do Brasil, na Bahia
(Paulo Fridman/Getty Images)
Continua após publicidade
Plano da Braskem mostra buraco de US$ 3,2 bi no caixa e aposta no Rio Priorize VEJA no Google

Enquanto o mercado acompanha a troca pública de cartas entre a Braskem e o comitê de detentores de títulos da companhia, hoje foram divulgados os chamados Cleansing Materials do Projeto Catalyst, preparados para as conversas de reestruturação. O material mostra que a companhia enfrenta uma muralha de vencimentos nos próximos meses e que, no cenário sem reestruturação, o caixa livre da Braskem entraria em território profundamente negativo já antes do vencimento do bond de 2028.

A fotografia é dura. Em abril de 2026, a Braskem tinha US$ 911 milhões em saldo de caixa disponível. Entre julho de 2026 e dezembro de 2027, porém, o serviço da dívida previsto soma US$ 3,686 bilhões. O aperto mais agudo aparece em janeiro de 2028, quando a projeção indica caixa livre negativo de US$ 3,248 bilhões no cenário de manutenção das condições atuais da dívida.

É esse buraco que ajuda a explicar a pressa da companhia em buscar uma solução judicial e tentar empurrar prazos. A proposta apresentada aos credores prevê a implementação por meio de recuperação extrajudicial, extensão de vencimentos por cinco anos, possibilidade de pagamento de juros em PIK entre julho de 2026 e dezembro de 2028 e redução de 200 pontos-base nas taxas aplicáveis aos instrumentos financeiros. Não há, no desenho apresentado pela empresa, corte de principal nem conversão de dívida em ações.

O ponto menos evidente do material, porém, está fora da engenharia financeira. A virada operacional projetada pela Braskem depende de uma aposta industrial: o projeto Transforma Rio. Segundo os documentos, a capacidade instalada atual no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa é mantida até 2029, quando o projeto entra em operação e adiciona 220 mil toneladas por ano de capacidade incremental de etileno.

Siga
Continua após a publicidade

O plano também prevê cerca de US$ 900 milhões em capex estratégico entre 2026 e 2030, majoritariamente ligado ao Transforma Rio. Na prática, a reestruturação compra tempo para a companhia atravessar o pior momento de liquidez até que o investimento industrial comece a aparecer nos números. A receita líquida projetada sai de US$ 14,4 bilhões em 2028 para US$ 20,7 bilhões em 2035. O Ebitda, no mesmo intervalo, avança de US$ 1,5 bilhão para US$ 3 bilhões.

O risco é óbvio: se o projeto atrasar, a matemática da recuperação fica mais frágil. A Braskem não está apenas pedindo alívio aos credores. Está apostando que o ciclo de investimentos será capaz de recompor volumes, margens e geração de caixa a partir de 2029.

Continua após a publicidade

Há ainda um detalhe relevante na estrutura da dívida. Embora o foco do mercado esteja nos bonds globais, parte importante do risco de curto prazo aparece em linhas de capital de giro ligadas à Braskem Trading & Shipping B.V., subsidiária sediada na Holanda. O documento lista US$ 402 milhões em aberto na Committed Facility IV e US$ 392 milhões na Committed Facility V. Ambas têm garantia integral da Braskem S.A.

Esse ponto ajuda a explicar por que a crise não se limita aos títulos negociados no mercado. O problema envolve também linhas bancárias de comércio exterior e cartas de crédito, com potencial de pressionar a liquidez da companhia e contaminar outras obrigações financeiras.

Continua após a publicidade

Do lado dos credores, os documentos mostram a tentativa de impor travas duras à empresa durante a negociação. A contraproposta do comitê previa restrições a transações fora do curso normal dos negócios, incluindo novas dívidas, garantias, transferências de ativos, dividendos, distribuições e operações com partes relacionadas sem autorização dos credores.

Na prática, seria um cinto de segurança — ou de castidade financeira — sobre a Braskem. O objetivo era impedir que o alívio concedido pelos investidores fosse usado para outra finalidade que não a preservação de caixa e a negociação da dívida.

Continua após a publicidade

A Braskem rejeitou a contraproposta, classificando-a como inaceitável e contrária aos interesses da companhia e de seus stakeholders. A empresa diz, nos próprios materiais, que segue comprometida em buscar uma solução consensual, estruturada e ordenada para sua estrutura de capital.

O impasse, portanto, vai além da disputa entre empresa e bondholders. Os documentos mostram uma Braskem espremida por vencimentos de curto prazo, dependente de uma janela judicial de proteção e ancorada em uma aposta industrial que só começa a entregar resultado no fim da década. No centro dessa equação está uma pergunta que ainda não foi respondida pelo mercado: o Transforma Rio chegará a tempo de salvar a tese financeira da companhia?

Publicidade
TAGS:
Braskem
Radar Econômico
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).