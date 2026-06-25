Planalto blinda INSS de cortes para tentar reduzir fila antes da eleição

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

A pressa do Palácio do Planalto em cumprir a promessa de reduzir a fila do INSS até setembro abriu um cabo de guerra silencioso na Esplanada.

A orientação que circula nos bastidores é clara: o órgão comandado por Ana Cristina Viana Silveira deve ser preservado de cortes. O argumento político é que, sem recursos para bancar bônus de produtividade e horas extras de peritos e analistas, o estoque de processos volta a crescer e compromete uma das principais vitrines sociais do governo.

Na equipe econômica, porém, o movimento é acompanhado com apreensão. Técnicos da Fazenda e do Planejamento veem um efeito colateral direto para o arcabouço fiscal: cada processo liberado para limpar a fila pode significar um novo benefício permanente na folha da Previdência.

Na prática, a tentativa de resolver o problema administrativo no curto prazo pode ampliar a despesa obrigatória que mais pressiona o Orçamento. O governo ganha um dividendo político imediato, mas deixa menos espaço para investimentos e outras despesas discricionárias. Na burocracia federal, o cobertor segue curto, mas a prioridade tem título de eleitor.