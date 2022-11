Pix se consolida na Black Friday como segundo principal meio de pagamento

A partir do monitoramento das vendas on-line do comércio varejista ao longo do dia 24, véspera da Black Friday, e na madrugada do evento, descobriu-se que o uso do Pix já é maior que o pagamento por boleto bancário. Em 2021, os boletos foram o método de pagamento escolhido para 23,7% das transações no período, enquanto a parcela de compras pagas via Pix não chegaram a 5%. Neste ano, no entanto, o Pix foi escolhido para 13,7% das compras realizadas por internautas, ultrapassando a escolha do boleto eletrônico (11,8%). A escolha mais usada pelos consumidores continua sendo o cartão de crédito, com 44,7% nesta edição do evento promocional. O tíquete médio das transações da Black Friday neste ano foi de cerca de 600 reais. Os números foram coletados pelas empresas Neotrust e Infracommerce.

