Pix já é usado por 70% dos clientes com mais de 60 anos do Itaú

O Itaú fez um levantamento sobre o uso do Pix no banco e fez uma descoberta interessante. O Pix já representa 70% das transações dos clientes com mais de 60 anos. O banco atribui o sucesso do uso deste sistema de pagamento por conta da gratuidade, mas também da facilidade de uso. Claro que entre os mais jovens esse potencial é ainda maior e atinge 95% dos clientes com até 19 anos. O levantamento do banco ainda mostra que os clientes das regiões Norte e Nordeste também adotaram o Pix. As transferências chegaram a 95,5% e 94,1%, respectivamente, da quantidade total de transações feitas pelos clientes destas regiões no ano passado.

Quando o Banco Central começou a impor a agenda digital, os grandes bancos ficaram com medo de perder receita. Mas dados do BC mostram que o número de TEDs, que normalmente são pagas, não caiu no sistema como um todo. O que aconteceu é que mais gente passou a usar o sistema financeiro para fazer transferências.

