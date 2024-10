Pix indisponível? Usuários não conseguem finalizar transações em bancos

Usuários e plataformas têm relatado problemas para finalizar transações bancárias via Pix. A ferramenta de transferências gratuitas do Banco Central começou a apresentar instabilidade por volta das 10h20, segundo o monitor de falhas DownDetector. Dos 12 sites brasileiros com maior índice de falhas na plataforma, 11 eram de instituições bancárias ou de pagamentos. Na ferramenta Google Trends, as buscas relacionadas ao Pix apresentaram um pico a partir das 10h. Nas redes sociais, usuários relatam que não conseguem concluir operações nos aplicativos dos bancos e exibem mensagens que sugerem a utilização das Teds. Até às 11h59, nem o Banco Central e tampouco as instituições financeiras haviam se posicionado oficialmente sobre o assunto.

