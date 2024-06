Pix é o meio de pagamento preferido em compras de até R$ 100, diz Cielo

Pesquisa da Cielo com varejistas mostra que o Pix é o meio de pagamento preferido (61%) em compras de até 30 reais, seguido por débito (34%) e dinheiro (33%).

Em compras cujos valores ficam entre 30 e 100 reais, o Pix mantém a dianteira, mas a liderança cai de patamar: 54%. Crédito (51%) e débito (37%) aparecem na sequência.

O Pix só perde o protagonismo quando a compra passa de 100 reais. Nessa situação, o cartão de crédito é o primeiro em preferência: 72%. O Pix surge na segunda posição (31%) e o débito (23%) em terceiro.

Ainda de acordo com a pesquisa, só 29% das transações via Pix atualmente são realizadas por meio de maquininhas de pagamentos. Segundo o presidente da Cielo, Estanislau Bassols, o uso da maquininha traz vantagens ao comerciante. “Garante mais segurança que o compartilhamento de chave, por exemplo, e facilita a checagem das vendas. Quando o varejista cresce e tem três ou quatro lojas, a conferência das vendas no aplicativo do banco fica muito complexa”.