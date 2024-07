Pior do que combustível caro é a falta de previsibilidade, diz CEO da JSL

VEJA S/A | episódio 37.

A empresa de logística JSL viu suas operações triplicarem de valor desde o seu IPO, em meados de 2020. Ramon Alcaraz, CEO da companhia desde abril de 2021, afirmou em entrevista ao programa VEJA S/A que a empresa passou por todas as dificuldades que poderia passar nesses últimos quatro anos. Apesar de acumular dívidas de quase 5 bilhões de reais, o executivo diz não enxergar a necessidade de um aumento de capital no curto prazo. Alcaraz defende ainda a adoção de frotas automotivas mais sustentáveis e diz que os caminhões movidos a gás natural possuem maior aderência no setor, uma vez que a autonomia dos elétricos é limitada. O CEO da JSL evitou falar sobre a nova política de preços de combustíveis da Petrobras, mas afirmou que o abastecimento das frotas é parte relevante das despesas e classificou como péssimo o antigo hábito de reajustes diários. “Pior do que combustível caro é a falta de previsibilidade”, disse. O VEJA S/A é publicado todas às terças-feiras às 11h.

