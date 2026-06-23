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Pinbank levanta R$ 100 milhões com FIDC estruturado pela XP

Fintech fortalece operação de adquirência e mira faturamento de R$ 150 milhões em 2026

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 10h00 | Atualizado em 23 jun 2026, 11h03
Homem branco de meia-idade, cabelo castanho escuro e barba, sorrindo para a câmera. Veste camisa polo preta com logo vermelho. Ao fundo, janelas refletem edifícios
Felipe Negri, CEO do Pinbank (Pinbank/Divulgação)
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Pinbank levanta R$ 100 milhões com FIDC estruturado pela XP Priorize VEJA no Google

O Pinbank acaba de levantar R$ 100 milhões por meio de um FIDC estruturado e distribuído pela XP, em uma operação que reforça a estrutura de funding da companhia em meio ao avanço no mercado de adquirência.

A captação ocorre no momento em que a empresa passa por uma reorganização institucional e mira faturamento de R$ 150 milhões em 2026, alta de 50% sobre o ano anterior. Hoje, o Pinbank movimenta cerca de R$ 4 bilhões por ano em adquirência.

Na prática, o FIDC dá mais previsibilidade à companhia para sustentar a expansão da operação em um ambiente de funding mais seletivo para empresas financeiras e de pagamentos.

“A captação com o FIDC reforça nossa capacidade de sustentar o crescimento com uma base mais sólida e previsível. É um passo importante para fortalecer nossa atuação no segmento de adquirência e dar mais consistência a uma frente que é estratégica para o nosso negócio”, afirma Felipe Negri, CEO do Pinbank.

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O movimento faz parte de uma nova fase do Pinbank, marcada por reposicionamento estratégico, reorganização societária e reforço da área de tecnologia. A estrutura majoritária da companhia passa a ser formada por Ricardo Granja, Christiano Arnhold e Felipe Negri, que segue como CEO.

A área de tecnologia também foi reformulada e passou a ser comandada por Felipe Soares, novo CTO da empresa, com passagens por AME Digital, B2W e Zoop. A missão é fortalecer a arquitetura tecnológica da instituição, com foco em segurança, eficiência operacional e infraestrutura financeira.

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Outro marco recente foi o enquadramento do Pinbank no segmento S4 do sistema financeiro nacional, classificação do Banco Central para instituições sujeitas a exigências formais de governança, gestão de riscos e controles operacionais.

O Pinbank também vem redesenhando sua atuação comercial, com prioridade para setores de maior previsibilidade operacional e aderência regulatória, como indústria, varejo estruturado e distribuição. A estratégia acompanha uma fase de maior maturidade do mercado de pagamentos, com exigência crescente por rastreabilidade, governança e integração entre pagamentos e gestão fiscal.

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“O mercado de pagamentos está entrando em uma fase de maior maturidade. Governança clara, tecnologia robusta e estruturas organizadas passam a ser diferenciais cada vez mais relevantes. Nosso foco agora é consolidar essa base e crescer de forma sustentável nesse novo ambiente”, diz Negri.

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