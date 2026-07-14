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Pilar cresce 60% e alcança R$ 2,5 bilhões em vendas de imóveis

Proptech de alto padrão mais que dobra transações em meio à perda de fôlego do setor e amplia rede com a LEF Properties

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 15h30 | Atualizado em 14 jul 2026, 16h00
Homem branco de barba e óculos redondos, vestindo camiseta preta com logo "Pilar", braços cruzados, sorrindo levemente. Ao fundo, logo "Pilar" e texto "atores no topo" em parede clara
Felipe Abramovay, CEO da Pilar (Pilar/Divulgação)
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Pilar cresce 60% e alcança R$ 2,5 bilhões em vendas de imóveis Priorizar nos meus resultados Google

A Pilar encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 2,5 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV), crescimento de 60% sobre o mesmo período do ano passado. A proptech voltada ao mercado imobiliário de alto padrão também mais que dobrou o número de transações e registrou o melhor semestre de sua história.

O resultado ganha força diante da perda de ritmo do mercado imobiliário, especialmente nos segmentos fora do Minha Casa, Minha Vida. No primeiro trimestre, as vendas residenciais no país cresceram 4,1% na comparação anual, mas recuaram 2,6% ante os três meses anteriores. Os lançamentos caíram 4,9% em um ano, segundo a CBIC. O programa habitacional respondeu por 49% das unidades comercializadas no período.

Em São Paulo, principal mercado da Pilar, a desaceleração foi mais acentuada entre os imóveis novos de médio e alto padrão. No primeiro bimestre, as vendas do segmento caíram 22% em unidades e 34% em VGV, enquanto os lançamentos recuaram 60%, conforme dados do Secovi-SP.

Com o desempenho, a Pilar alcançou em apenas seis meses o mesmo VGV movimentado durante todo o ano de 2024. A companhia havia encerrado 2025 com cerca de R$ 3,5 bilhões em negócios e estabeleceu como meta chegar a R$ 5 bilhões em 2026.

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Parte do crescimento vem da estratégia de integrar imobiliárias tradicionais à plataforma e conectar seus portfólios e corretores à rede da proptech. A Zimmermann Imóveis, incorporada ao ecossistema no fim do ano passado, ampliou seu VGV em aproximadamente R$ 70 milhões no primeiro semestre.

A nova integrante da rede é a LEF Properties, que chega com cerca de 60 corretores e um portfólio superior a 4,3 mil imóveis. A parceria amplia a oferta disponível na plataforma e reforça a aposta da Pilar em crescer por meio da conexão com operações já consolidadas no mercado de alto padrão.

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