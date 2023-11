PicPay ultrapassa 6 milhões de autorizações no Open Finance

O PicPay acaba de ultrapassar a marca de 6 milhões de autorizações no Open Finance, ferramenta do Banco Central que permite aos clientes compartilharem seu histórico com diferentes instituições. O volume representa 12,5% do market share do mercado, segundo dados até o fim de outubro, e foi concedido por 3,8 milhões de usuários. Ao compartilhar os dados com o PicPay, o usuário pode movimentar todas as suas contas bancárias no app e inclusive fazer Pix com o saldo de outras instituições. “Além da visualização facilitada, é possível ter mais controle das finanças e ofertas e produtos personalizados, como o seguro global para as contas conectadas e jornadas de pagamento mais simples e ágeis”, diz Ítalla Ferreira, Chief Product Officer (CPO) do PicPay.