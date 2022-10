PicPay estreia em setor de venda de passagem aérea

A PicPay Store, marketplace de produtos não financeiros do aplicativo PicPay, aposta em ampliar ainda mais as opções de compra oferecidas aos usuários. Para isso, acaba de integrar 12 novos parceiros e já disponibiliza 20 categorias no aplicativo. Com a entrada da companhia aérea Gol como parceira, a loja faz sua estreia na categoria de viagens, o que vai oferecer aos usuários a possibilidade de comprar passagens de avião com benefícios exclusivos.

Os clientes agora também podem fazer compras com vantagens e cashback nas drogarias São Paulo e Pacheco, na rede Petz, no supermercado Mambo, além da Movida e Rental Cars, de aluguéis de carros, nos streamings Star+ e Disney+, na tag de pedágio Sem Parar, contratar seguros com a Assist Card e adquirir brinquedos na Toymania.

Com as novidades, a Store amplia sua diversificação em segmentos como saúde, alimentação, mobilidade e pet, alinhada ao objetivo de oferecer as melhores opções de produtos e serviços aos seus clientes. Hoje, já são mais de 330 parceiros e, diariamente, são registradas mais de 230 mil transações em média.

