PicPay dobra receitas oriundas de venda de produtos

A PicPay Store, loja de produtos do aplicativo de pagamentos, praticamente dobrou o volume de vendas no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e junho, o volume bruto de mercadorias da plataforma foi de 800 milhões de reais, 91% maior do que no mesmo período de 2021. Ainda no primeiro semestre, o número de transações na loja saltou 110%, para 41,8 milhões — média de mais de 230 mil transações todos os dias, feitas por 8,2 milhões de usuários. O número representa alta de 40% em relação a igual período do ano anterior.