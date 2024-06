PicPay dobra apólices de seguro vendidas em 6 meses e chega a 5 milhões

O PicPay vendeu cinco milhões de apólices de seguro desde sua entrada no setor, há dois anos. O número mais do que dobrou nos últimos seis meses, quando a maior parte das vendas de apólices ocorreu. A companhia oferece seguro de vida e opções que protegem o celular, a fatura do cartão e a carteira digital de clientes. Este último consiste no primeiro produto do mercado a assegurar as contas conectadas via Open Finance. O lançamento mais recente da financeira é o Seguro Renda Protegida, para casos de perda de emprego.

“Entramos neste segmento para complementar o ecossistema financeiro do PicPay”, diz Claudio Miranda, diretor de Seguros do PicPay. “Essa estratégia, aliada ao alto engajamento dos milhões de clientes do app, nos levou a alcançar um patamar de mercado mais avançado do que players importantes do setor, com um período de atuação mais curto”.