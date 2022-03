PicPay atinge R$ 1 bilhão em crédito concedido por meio de parceiros

O PicPay chegou a 1 bilhão de reais de empréstimos distribuídos na plataforma pelo seu marketplace de produtos financeiros. A modalidade é oferecida no aplicativo por meio de parcerias com outras instituições, como Original, BV, Creditas e Dígio. Lançado há pouco mais de um ano, o marketplace liberou cerca de 800 mil contratos nesse tipo de empréstimo.

O PicPay é capaz de plugar os parceiros na plataforma para oferecer produtos financeiros personalizados com inteligência artificial e tecnologia. Em dezembro, o marketplace foi ampliado com a entrada de BV, Creditas, Digio e Empréstimo Sim, fruto da integração dos serviços do Guiabolso, adquirido no final de julho.