PicPay atinge 2 milhões de clientes menores de 18 anos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A plataforma de serviços financeiros PicPay acaba de atingir a marca de dois milhões de clientes menores de 18 anos. O salto vem servindo também para o aumento do uso do Pix na plataforma: o levantamento mostra que, logo que abrem uma conta, os jovens e adolescentes criam uma chave Pix — que já é responsável por 89% das transações realizadas por esse grupo na plataforma. Os gastos são feitos principalmente em alimentação, como supermercados, padarias e fast food, e serviços de streaming.

“Esses jovens buscam autonomia financeira desde cedo, e o Pix, por exemplo, tem se tornado parte essencial da maneira como eles lidam com o dinheiro no dia a dia”, afirma Pedro Romero, diretor de Wallet e Banking do PicPay.

Para acompanhar o salto nos números, o PicPay vem lançando novas funcionalidades na conta, como gerenciamento de recargas de celular e mobilidade pelos pais. Além disso, os responsáveis podem acompanhar o saldo e todas as transações por meio do cartão adicional e utilizar ferramentas que permitam a definição de limites de gastos, controle de transações e pagamento de “mesadas” automáticas.