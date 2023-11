PIB de São Paulo cresce 0,9% no acumulado do ano

Uma pesquisa da Fundação Seade indica que o Produto Interno Bruno (PIB) do estado de São Paulo avançou 0,9% de janeiro a setembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com o estudo, o crescimento foi puxado pelos setores da agropecuária, com avanço de 3,2%, e de serviços, de 1,5%. Na análise dos últimos 12 meses, comparados a 12 meses imediatamente anteriores, o PIB paulista cresceu 1,6%. As últimas projeções da Fundação Seade para o PIB estadual em 2023 se mantiveram com mínima de 2,0%, média de 2,5% e máxima de 2,8%.