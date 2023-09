PIB paulista avança 1,9% no acumulado do ano

O Produto Interno Bruno (PIB) do estado de São Paulo expandiu 1,9% no acumulado de janeiro a julho de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, revela pesquisa da Fundação Seade. Os dados foram puxados pela Agropecuária, que registrou avanço de 2,1%; e por Serviços, com alta de 3%. A Indústria recuou 0,8%. No acumulado dos últimos 12 meses, comparados ao ano imediatamente anterior, o PIB paulista cresceu 2,6%. Dados da Fundação Seade mostram que as projeções para o PIB paulista em 2023 são de mínima de 2%, média de 2,5% e máxima de 2,8%, segundo o último levantamento.