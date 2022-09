PIB eleva otimismo na economia e grandes bancos melhoram suas previsões

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil subiu 1,2% no segundo trimestre deste ano e superou as expectativas do mercado, que apontavam para um crescimento de 0,9%. O bom desempenho da economia do país foi puxado pela indústria, que subiu 2,2% no período, e pelo setor de serviços, que avançou 1,3%. Como resultado, alguns bancos revisaram suas contas e passaram a apostar num crescimento mais robusto do país em 2022. O J.P Morgan elevou de 1,8% para 2,6% a sua expectativa de crescimento do PIB em 2022. O Goldman Sachs passou a estimar que a economia do país vai crescer 2,9% este ano, ante previsão anterior de 2,2%. Já o Bank of America desponta entre um dos mais otimistas depois de subir de 2,5% para 3,25% a estimativa de crescimento do PIB do Brasil ao final do ano. Os resultados divulgados nesta quinta-feira, 1°, mostram que a atividade econômica do país está 3% acima do patamar pré-pandemia e atingiu o segundo patamar mais alto da série, atrás apenas do alcançado no primeiro trimestre de 2014.

