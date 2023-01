PIB dos EUA e novo presidente da Petrobras provocam cautela na bolsa

As bolsas europeias e asiáticas sobem, enquanto os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta sexta-feira, 27. Os investidores ainda repercutem a divulgação da primeira leitura do PIB americano do quarto trimestre enquanto aguardam pela divulgação do índice de inflação no país medido pelo PCE. O índice é considerado a referência para o Federal Reserve (Fed) para definir a política monetária do país. Os investidores adotam cautela porque a próxima reunião do comitê do Fed para discutir alta de juros acontece já na próxima semana. A ampla expectativa é por um aumento de 0,25% ponto percentual nos juros do país. Um desvio além da conta na inflação pode mudar os planos do Fed. No Brasil, o novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, já iniciou sua gestão sob pressão no mercado e viu a estatal recuar 2% no dia em que foi nomeado. Os investidores aguardam pelas mudanças prometidas nas políticas de preços e de pagamento de dividendos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com governadores para discutir as perdas de arrecadação com o ICMS, que foi cortado para alguns itens, como os combustíveis, justamente. Enquanto o futuro do Ibovespa negocia estável, o dólar comercial abre o dia em leve alta de 0,5%, cotado a 5,08 reais.

