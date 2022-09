PIB do Brasil surpreende e destoa de estresse global no mercado

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 1,2% no segundo trimestre e surpreendeu as expectativas do mercado financeiro, que apontavam para um crescimento de 0,9%. O bom desempenho da economia do país foi puxado pela indústria, que avançou 2,2%, e pelo setor de serviços, que subiu 1,3%. Os números do PIB brasileiro destoam de um estresse a níveis globais no mercados, que ainda digerem a nova inflação recorde na Zona do Euro, os discursos mais duros de bancos centrais em direção a altas mais agressivas de juros e a novos lockdowns na China. Por lá, as cidades de Shenzhen e Chengdu decretaram novos bloqueios para frear o aumento de casos, assim como fez Hebei na última terça-feira, 30. Para piorar, o PMI chinês, um índice que mede a atividade econômica do país, caiu de 50,4 pontos para 49,5 pontos, o que significa a entrada em nível contracionista. As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos e as commodities, negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, 1°.

