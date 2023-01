PIB chinês volta a surpreender após relaxamento nas políticas anticovid

O desempenho da economia da China no quarto trimestre de 2022 superou as estimativas médias do mercado financeiro. O PIB do país avançou 2,9% no período. Apesar de o número representar a segunda pior taxa desde 1976, o percentual é superior à expectativa de crescimento de 1,8% do consenso Refinitiv. Além disso, o desemprego recuou para 5,5% no período, ante expectativa de aceleração para 5,8%. Os números revelam que o recrudescimento nas políticas anticovid no país aceleraram a recuperação econômica chinesa. Por outro lado, o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE) revela que a população chinesa diminuiu pela primeira vez em mais de 60 anos. A estimativa é que a população nacional tenha recuado 850 mil pessoas desde o final de 2021, para a casa de 1,4 bilhão de pessoas. Nos mercados, as bolsas asiáticas e europeias negociam sem direção definida, enquanto os futuros americanos abrem o dia em baixa, depois do feriado de Martin Luther King Jr. Os investidores devem repercutir os primeiros debates e discussões no Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça.

Siga o Radar Econômico no Twitter