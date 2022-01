PIB americano faz mercado esquecer indefinição do Fed e bolsas sobem

VEJA Mercado | Fechamento | 27 de janeiro.

Depois da montanha russa nos mercados provocada pelo comunicado do Federal Reserva Bank (Fed) que no fundo não disse nada, os investidores amanheceram com a notícia de que o PIB dos Estados Unidos subiu 6,9% no terceiro trimestre de 2021, contra uma expectativa de 5,5% do mercado. O número acima do esperado impulsionou as bolsas mundo afora e garantiu um dia de lucros aos investidores. O Ibovespa subiu 1,19%, aos 112.611 pontos. O Nasdaq, de Nova Iorque, e o FTSE 100, de Londres, fecharam em altas de 2,74% e 1,13%, respectivamente. Por aqui, o dólar cedeu 0,32%, cotado a 5,423 reais. “Tudo no mercado acontece em torno da comunicação, de como os bancos centrais conversam com investidores. O Fed deixou uma lacuna em aberto que permite diferentes interpretações do mercado, mas o PIB bem acima do consenso roubou a cena”, avalia Antonio Carlos Pedrolin, chefe de renda variável da Blue3.

As companhias que mais se destacaram no lado das altas foram as varejistas e aquelas do setor de tecnologia. Importante ressaltar que o investidor externo está com apetite e de olho nessas empresas. No acumulado de janeiro, os estrangeiros já ingressaram com 22,96 bilhões de reais na bolsa. O banco Morgan Stanley e a gestora BlackRock já abocanharam mais de 5% das ações de Via e Banco Inter, nessa ordem, que subiram 5,98% e 5,79%. Magazine Luiza e BTG Pactual fecharam em altas de 6,96% e 3,88%, respectivamente.

No lado das baixas, as operadoras de planos de saúde Intermédica e Hapvida recuaram 4,70% e 3,43%, nessa ordem. Segundo o Itaú BBA, um leilão de ações da Intermédica prejudicou o desempenho das companhias, que vão virar uma só no próximo dia 14 de fevereiro.

