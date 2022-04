PIB americano dá cavalo de pau e cai pela primeira vez desde 2020

Os números do PIB americano pegaram os investidores de surpresa na manhã desta quinta-feira, 28. O PIB caiu 1,4% no primeiro trimestre, em base anualizada. Os jornais americanos noticiam como sendo uma reversão abrupta, ou seja, o PIB americano deu de repente um cavalo de pau registrando uma queda depois de ter registrado seu melhor desempenho desde 1984. Ninguém esperava e os analistas acompanhados pela Dow Jones tinham a expectativa até mesmo de uma alta de 1%. O resultado do PIB dos Estados Unidos foi influenciado pela ômicron no início do ano, a inflação chegando a níveis da década de 80 e ainda a guerra na Ucrânia. Alguns analistas esperam que estes sejam fatores que possam ser revertidos até o fim do ano.

