Pfizer vai faturar mais de R$ 280 bilhões com a Covid só em 2022

A Pfizer divulgou nesta terça-feira seu balanço e revelou a sua expectativa para o ano: deve faturar 32 bilhões de dólares com suas vacinas e outros 22 bilhões de dólares com a venda da pílula antiviral contra o coronavírus. No total são 54 bilhões de dólares, algo em torno de 280 bilhões de reais. Só no último trimestre do ano passado, a empresa faturou US$ 12,5 bilhões em vendas de sua vacina contra a Covid. Já o remédio antiviral recém começou a ser vendido e rendeu um faturamento de apenas 76 milhões de dólares. Até março a empresa espera já ter uma versão nova da sua vacina para ter maior eficácia contra a ômicron.

