PetroReconcavo quer financiar compra de ativo da Petrobras com ações

A PetroReconvavo anunciou durante o fim de semana que está lançando uma oferta de ações para captar até 2,2 bilhões de reais. O dinheiro que conseguir com o follow on será usado para pagar a compra do Polo Bahia Terra, que compreende uma série de campos da Petrobras nas Bacias do Recôncavo e de Tucano na Bahia. A Petrobras já escolheu a oferta feita em conjunto pela PetroReconcavo e Eneva para continuar as negociações. A emissão é bem significativa visto que a empresa vale hoje na bolsa pouco menos de 7 bilhões de reais.

