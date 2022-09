Petroquímica anuncia investimento de R$ 1,4 bilhão para reduzir impacto ambiental

Referência na produção de cloro e PVC, a Unipar pretende investir cerca de 1,4 bilhão de reais em projetos em prol do meio ambiente até 2030. Dentre as metas elencadas pela companhia, estão o aumento do uso de energia elétrica de fontes renováveis, que passariam a representar 60% do total consumido; uma redução de 30% em emissões de carbono e impactar mais de dois milhões de pessoas com projetos sociais, através do acesso à saneamento básico, por exemplo.

O CEO da empresa, Mauricio Russomanno, destaca que parte dos investimentos também seriam financeiramente sustentáveis. “Queremos realizar projetos com impacto significativo e que, quando possível, também gerem retorno financeiro. Assim, não precisaremos cortar projetos ambientais do orçamento em um momento de aperto. Um exemplo é a produção de energia. Com parques de energia eólica e solar dependemos menos de hidrelétricas, diminuído nossa vulneráveis quanto ao regime de chuvas, o que gera previsibilidade. Produzir a própria energia tem claras vantagens financeiras”, diz.

