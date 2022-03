Petróleo, trigo, alumínio, carvão: commodities caminham para 2008

VEJA Mercado | Abertura | 03 de março.

Em 2008, o mundo viveu uma das maiores crises econômico financeira da história com a crise do subprime e a quebra do Lehman Brothers. As commodities mundiais caminham para os preços de 2008 neste momento com a guerra da Ucrânia. A Rússia é um dos maiores exportadores mundiais de commodities e, por isso, os preços estão subindo levando a uma preocupação global com a inflação. O Financial Times diz que os preços globais das commodities estão perto de atingir a maior alta semanal em 50 anos. O gás natural na Europa bateu recorde valendo 200 euros. O trigo já está sendo negociado a preços só vistos em 2008. O petróleo brent, o mesmo que baliza os preços da Petrobras, chegou a negociar perto dos 120 dólares, depois caiu um pouco e agora está em torno de 114 dólares, mesmo assim ainda em alta. O alumínio também segue o mesmo caminho.

Esta crise de preços nas commodities, no entanto, bate de forma distinta nas diferentes bolsas pelo mundo. Ontem mesmo a bolsa brasileira subiu impulsionada pelas petroleiras, mineradoras e siderúrgicas. As empresas desse setor se beneficiam de preço das commodities nas alturas.