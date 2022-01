Petróleo sobe e atinge maior preço dos últimos sete anos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 18 de janeiro.

O dia começa nesta terça-feira com o cenário internacional prometendo influenciar os mercados no Brasil. Os juros futuros americanos atingiram seu maior ponto em dois anos, já derrubando os índices futuros de bolsa por lá. Os treasuries de dez anos bateram 1,83%. O petróleo está na sua maior alta em sete anos com o Brent, que baliza os preços da Petrobras, subindo acima dos 87 dólares nesta manhã.

Os juros sobem porque os investidores já estão se preparando para a remoção dos estímulos dos bancos centrais para conter inflação. A alta do petróleo se deve à tensão nos Emirados Árabes que ameaçam represálias depois de um ataque por drones de rebeldes do Iêmen. Se o petróleo sobe, mais um ponto de pressão sobre a inflação mundial.

Além da pressão externa, os investidores também estão atentos ao movimento dos servidores públicos ligados ao governo federal que realizam manifestação nesta terça-feira.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.