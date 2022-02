Petróleo, grãos, gás, juros, bolsas: os efeitos das sanções à Rússia

As sanções impostas à Rússia estão afetando os mercados ao redor do mundo. O petróleo sobe e agora é negociado perto dos 98 dólares, já chegou a ficar acima dos 101 dólares, os preços do gás natural na Europa disparam 15%, já que o continente é dependente do gás da Rússia, as commodities agrícolas como trigo seguem subindo de preço, as bolsas europeias caem, os futuros das bolsas americanas também caem. Na Rússia, o Banco Central mais que dobrou as taxas de juros, de 9,5% para 20%, para tentar segurar a queda do rublo russo. A bolsa na Rússia foi fechada. No Brasil, é Carnaval e os mercados financeiros estão fechados.

