Petróleo: Enquanto a Petrobras pena, consumidor comemora queda no preço

O petróleo brent voltou a negociar abaixo dos 100 dólares por barril nesta terça-feira, 15. Às 11h50, era negociado a 99,10 dólares, queda de 7,30% frente ao dia anterior. A commodity, que negociou na casa dos 140 dólares em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, despencou depois da China colocar mais de 40 milhões de habitantes em lockdown por causa de novos surtos de Covid-19 no país. O temor no mercado é que a pandemia mine o crescimento econômico dos asiáticos e, por consequência, do resto do mundo. Outra narrativa que faz o petróleo cair é a de que, na visão do mercado, a guerra não deve se estender por muito mais tempo, fato que poderia arrefecer as commodities e deixá-las menos voláteis. De concreto mesmo é a queda de 3,39% das ações da Petrobras por volta do meio-dia. A estatal, que reajustou a gasolina e o diesel em 18% e 24% na última semana, nessa ordem, sai perdendo no cenário de queda das commodities e deve ser pressionada por políticos e pela sociedade caso o petróleo continue caindo. Mas se tratando de guerra e de China, é bom esperar um pouco para fazer as apostas.

