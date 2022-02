Petróleo e trigo voltam a preocupar no segundo dia de guerra

VEJA Mercado | Abertura | 25 de fevereiro.

As bolsas americanas chegaram a subir ontem, no primeiro dia de invasão russa na Ucrânia, e hoje os mercados asiáticos fecharam em alta. A própria bolsa russa sobe 20% depois de ter caído mais de 30% ontem. Os investidores acreditam que é possível que a guerra se concentre apenas na região, especialmente depois que o presidente americano Joe Biden disse que não vai entrar na guerra. Mas o petróleo e o trigo seguem dando seus alertas e os futuros americanos operam em queda nesta manhã de sexta-feira. Nas negociações das commodities logo no começo da manhã, o petróleo voltou a bater 100 dólares e o trigo chegou a subir para níveis que não atingia desde 2008. São os dois elementos importantes para definir a inflação no mundo.

