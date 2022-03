Petróleo dispara mais uma vez e nos deixa perto do “apocalipse”

VEJA Mercado | Abertura | 07 de março.

Os preços do petróleo chegaram a bater muito acima dos 130 dólares na manhã desta segunda-feira, aos níveis da supercrise de 2018. Por volta das 9h, os preços estavam em torno de 125 dólares, mesmo assim uma alta bem significativa. A guerra na Ucrânia segue afetando os preços das commodities mundo agora, especialmente com as discussões da Europa e Estados Unidos em banir o petróleo russo. O especialista em energia, Adriano Pires, resumiu o tamanho do estrago para o Brasil: “Estamos chegando ao apocalipse nos preços do petróleo e do gás natural. As defasagens entre os preços dos combustíveis praticados pela Petrobras e no mercado internacional pode superar os 50%. Com isso corremos o risco de desabastecimento”. Os mercados brasileiros abrem hoje na expectativa do que Brasília fará a respeito: um fundo de equilíbrio, auxílio-gás, auxílio-caminhoneiro, redução de impostos? Pires diz que algo precisa ser feito urgentemente antes que se parta para uma intervenção nos preços das refinarias. Na sexta-feira, o Planalto já se preparava para medidas mais drásticas sob a justificativa da distorção de preços com a guerra.

Nos mercados internacionais, as bolsas despencam. No Brasil, mesmo com a guerra, o Ibovespa conseguiu fechar a semana passada no positivo. Mas a alta exarcebada do petróleo pode mudar este rumo. Nem a Petrobras, que teoricamente deveria se beneficiar de preços mais altos, tem resistido já que os investidores temem justamente uma intervenção nos preços. No fim de semana, a empresa confirmou uma mudança repentina no Conselho de Administração. O governo indicou o nome de Rafael Landim, executivo que tem muita experiência no setor.

