Petróleo chega a ficar perto dos US$ 100 com notícias da Ucrânia

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 22 de fevereiro

Os mercados internacionais ficaram tão agitados com a possibilidade de guerra na Ucrânia logo no início da manhã que o petróleo Brent chegou a se aproximar dos 100 dólares o barril. Depois de algumas horas os mercados se acalmaram a ponto de os futuros americanos operarem perto da estabilidade, à espera de novas notícias. O próprio brent começou a negociar mais próximo de 97 dólares. A tensão cresceu quando o presidente da Rússia, Vladmir Putin, no início da noite de ontem, reconheceu a independência de regiões separatistas na Ucrânia e disse que enviaria “tropas de paz”. O mundo ficou em alerta. A Alemanha anunciou há pouco a suspensão de um gasoduto que levaria gás da Rússia diretamente ao país, como forma de sanção ao anúncio feito por Putin. É a primeira sanção concreta ao país.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.