Petróleo cai forte com lockdown na China

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 28 de março.

A semana abre com o petróleo caindo 5% e sendo cotado por volta de 111 dólares. Com as notícias da guerra sem grandes novidades, os investidores reagem ao lockdown em Xangai para conter o aumento dos casos de Covid-19. Os investidores temem que isso signifique uma menor demanda da China, já que o país vive seu pior surto desde o início da pandemia. Há duas semanas, o petróleo chegou a cair abaixo dos 100 dólares pelo mesmo temor, levando políticos a pressionar a Petrobras por ter subido os preços dos combustíveis. Mas a Petrobras informou que a elevação dos preços da gasolina, diesel e gás de cozinha, não contemplavam ainda a volatilidade dos preços provocados pela guerra que chegaram a levar a cotação a 140 dólares.

No Brasil, os investidores vão ficar de olho em alguns dados como os números de emprego e atividade, do Caged, e a taxa de desemprego medida pela PNAD Contínua.

