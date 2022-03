Petróleo cai, bolsas sobem. Um dia de trégua nos mercados?

VEJA Mercado | Abertura | 9 de março.

Bons motivos não necessariamente existem, mas os mercados mundiais parecem viver um dia de trégua. Os índices futuros de ações americanas estão em alta, o petróleo está em queda e as bolsas europeias sobem. Mas o mundo segue vendo a guerra na Ucrânia e as táticas de sanções de todos os lados. Os Estados Unidos vão boicotar a compra de petróleo da Rússia, o Reino Unido também fará algo parecido e a Rússia diz que vai parar de vender coisas para o mundo, ainda a definir. Mesmo em queda, o petróleo está acima dos 120 dólares. Enquanto isso, no Brasil, segue a dúvida sobre as medidas que o governo irá tomar em relação à Petrobras e a defasagem em relação a preços internacionais.

