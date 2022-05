Petróleo afunda 10%. Isso pode barrar o aumento da gasolina?

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 10 de maio.

Em apenas dois dias, a cotação do petróleo afundou 10% e voltou para a casa dos 102 dólares o barril. A leitura do mercado é que os lockdowns na China por causa dos surtos de Covid-19 podem diminuir a demanda pela commodity, mas a pergunta que fica no ar é se essa queda vai impedir a Petrobras de reajustar o preço da gasolina no Brasil. Para alguns especialistas, a estatal ganha um pouco de fôlego, mas a pressão em cima do petróleo não tende a arrefecer enquanto durar a guerra na Ucrânia. O preço da gasolina e a volatilidade do petróleo são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 10.

