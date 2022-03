Petroleiras, CSN, Vale e Gerdau disparam na bolsa com a guerra

A escalada do preço do petróleo e das commodities em geral está fazendo disparar as ações de petroleiras brasileiras e empresas como Gerdau, Vale e CSN. A 3R Petroleum sobe mais de 11%, a Petrorio sobe mais de 7%, a Petrobras sobe cerca de 3%. Vale sobe 5,5%, Gerdau sobe 5,8% e CSN sobe 8%. Os investidores acreditam que essas empresas se beneficiam da retirada de um player importante do mercado como a Rússia. Depois de dois dias fechada para o carnaval, a bolsa em geral está em alta e às 14h45min o Ibovespa subia cerca de 1,4%.

