Petrobras teria desistido de vender Braskem após ações afundarem, diz XP

Estava tudo certo para a Petrobras se desfazer das mais de 75 milhões de papéis que possui da Braskem, o equivalente a 47% das ações em negociação no mercado, mas a companhia deu um passo atrás. A oferta seria realizada via follow-on, mas foi cancelada na última sexta-feira, 31. Para a XP Investimentos, o passo atrás foi dado em função do derretimento das ações da Braskem. “Desde o anúncio do follow-on, em 17 de janeiro, as ações caíram 18%, o que provavelmente motivou o adiamento. No dia 28, os papéis subiram 7%”, disse a corretora em relatório. A expectativa do mercado era de que a oferta viesse a um preço abaixo do valor real da ação, o que provocou uma pressão de venda com a intenção de comprar mais barato lá na frente. Depois do cancelamento, os investidores que se desfizeram de suas posições tiveram de comprá-las de volta, o que provocou a subida de mais de 7% na sexta-feira. Às 15h58 desta segunda-feira, as ações negociavam em queda de 1,7%.

