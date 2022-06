Novo presidente da Petrobras deve segurar preços; ação dispara mesmo assim

O conselho de administração da Petrobras aprovou o nome de Caio Paes de Andrade para ser o novo presidente da estatal, e o mercado parece feliz com a notícia. Desde o início do pregão, a ação sobe quase 6%, mesmo com os investidores sabendo que o novo presidente chega com a missão de segurar os preços dos combustíveis até as eleições. De acordo com alguns gestores, o mercado já havia precificado o novo presidente. A Petrobras ainda deverá comunicar oficialmente a nomeação de Paes de Andrade, mas a informação já foi confirmado por conselheiros que participaram da votação. Apesar de o conselho ter aprovado o ingresso de Paes de Andrade, já que uma cadeira do conselho estava vaga, o nome do novo presidente precisará ser referendado pela assembleia de acionistas. Mas como o governo tem maioria, a aprovação fica garantida.

