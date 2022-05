Petrobras sobe mais de 5% em dia de troca de ministro da energia

Os investidores não se abalaram com a troca de ministros no Ministério de Minas e Energia. Pelo contrário, os papeis da Petrobras estão entre as maiores altas do dia mostrando que não existe um temor de que o novo ministro possa promover mudanças na política de preços da Petrobras. Por volta das 12 horas, as ações da empresa subiam mais de 5%. Todas as petroleiras estão subindo nesta manhã, respondendo à alta de 4% preço do petróleo. Outra commodity que está movendo o mercado é o minério de ferro que faz a Vale também estar entre as maiores altas na bolsa. O Ibovespa sobe quase 2%.

