Petrobras sem presidente, guerra e novas sanções à Rússia

VEJA Mercado | Abertura | 5 de abril.

O mercado não se abalou muito com a desistência de Adriano Pires de assumir a presidência da Petrobras e as ações da empresa caíram 1%. O que pode mudar o humor do mercado, ou não, é o novo nome que deve ser indicado para a empresa. Ainda no campo das especulações, Caio Paes de Andrade, secretário de Paulo Guedes, é quem está mais falado na corrida.

Além disso, o mercado também está atento a possíveis nova sanções à Rússia depois da revelação de massacres a civis em cidades ucranianas. O petróleo era negociado por volta de 108 dólares por volta das 9h.

