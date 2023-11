Petrobras quer desacelerar obra do PAC para evitar queda do preço do gás

A Petrobras buscou a Casa Civil para atrasar um projeto de gás natural que colocaria no mercado 18 milhões de metros cúbicos diários de gás natural em 2028. A ideia é atrasar o início do projeto para 2031. Álvaro Tupiassu, gerente-executivo da Petrobras, defende o atraso, pois, de 2028 até 2031, haverá choque de oferta de gás natural no mercado de brasileiro com a entrada em operação do projeto BMC-33 — da Equinor em conjunto com Petrobras e Repsol e também o projeto chamado Sergipe Águas Profundas. O movimento prejudicaria os interesses da companhia, já que a empresa estima que o preço do gás natural caia para algo entre 2 a 3 dólares por milhão de BTU. Caso haja atraso, o preço do gás natural ficaria entre 5 e 6 dólares por milhão de BTU pela restrição de oferta. O governo de Sergipe defende a manutenção do cronograma imediato.